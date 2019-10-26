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Илья Самсонов выиграл свою первую серию буллитов в НХЛ

Илья Самсонов выиграл свою первую серию буллитов в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата НХЛ. В ходе встречи столичная команда проигрывала канадскому клубу со счётом 1:5, но сумела не только восстановить равновесие, но и одержать победу в серии буллитов.

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 34 и впервые в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. Уроженец Магнитогорска провёл пятый матч в нышнем сезоне и одержал четвёртую победу. В серии буллитов россиянин справился с бросками Брока Бёзера и Таннера Пирсона, пробить Самсонова смог только Элиас Петтерссон.

Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил две шайбы и завершил матч с коэффициентом полезности +1». Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 20 минут и 50 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и не отметился результативными действиями.

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