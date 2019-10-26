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Евгений Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Евгений Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала на своём официальном сайте трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок и оформивший шат-аут в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Второй звездой назван нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. В матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б) российский форвард забросил две шайбы и способствовал тому, что команде удалось отыграть дефицит в четыре гола и одержать итоговую победу в серии буллитов.

Замкнул тройку лучших игроков форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Во встрече с «Вегас Голден Найтс» (6:1) канадский нападающий записал на свой счёт две результативные передачи.

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