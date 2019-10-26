Кошечкин обновил рекорд «Металлурга» по продолжительности сухой серии в КХЛ

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин продлил сухую серию в Континентальной хоккейной лиги.



Накануне, 25 октября, «Магнитка» обыграла в Екатеринбурге «Автомобилист» со счётом 3:0. Продолжительность сухой серии Кошечкина составляет 191 минуту 14 секунд. Таким образом, Василий обновил клубный рекорд в КХЛ.



Ранее с Кошечкиным в воротах «Металлург» успешно провёл матчи с «Авангардом» (3:0) и «Ак Барсом» (1:0 Б). Вратарь не пропустил ни одной шайбы после грубой ошибки в матче с московским «Динамо» (3:6), которая принесла победу бело-голубым.



В сезоне-2019/20 36-летний Кошечкин провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, одержав семь побед. Он отражает 93,6% бросков, пропуская 1,89 шайбы за матч.

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