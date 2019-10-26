Галлан: «Колорадо» снял ногу с педали газа, не хотел слишком позорить «Вегас»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал поражение со счётом 1:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».



«Сегодня мы не очень старались, и даже не знаю, с чего начать. Для нашего коллектива эта встреча стала позорной. Гости были намного быстрее и резче. После первого периода счёт был 2:1 в их пользу, причём должен был быть 5:1. Они сняли ногу с педали газа и дали «Вегасу» шанс, не хотели слишком нас позорить. Так что надо посмотреть в зеркало и задаться вопросом: «Наша ли это команда?» — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ



Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 21 минуту 25 секунд, совершил два силовых приёма и нанёс три броска в створ ворот. Валерий Ничушкин очков не набрал и закончил матч с показателем полезности «-1».

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