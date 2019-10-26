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Тренер вратарей «Амура»: давайте не будем вешать Аликину орден

Тренер вратарей «Амура»: давайте не будем вешать Аликину орден
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов оценил игру голкиперов команды — Евгений Аликина и Марека Лангхамера.

«Хоккей — командный вид спорта, по линиям в нём результат не определяется. Да, в целом голкиперы «Амура» показывают определённый уровень игры, но позади лишь треть чемпионата, турнир только набирает ход, все выводы будут весной. Скажу так: у нас два первых номера — Аликин и Лангхамер. Это хорошая ситуация для команды, когда оба голкипера способны ей помочь и готовы к ведущей роли.

Прогресс Аликина? Во-первых, давайте не будем вешать Аликину орден — весь сезон впереди. Во-вторых, Евгений начал набирать ход ещё в прошлом чемпионате, когда провёл под тридцать матчей и показал свой потенциал», — приводит слова Филимонова Russia-Hockey.

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