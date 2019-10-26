Шенн: Тарасенко — убойный снайпер, его сложно заменить

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн высказался на тему травмы форварда Владимира Тарасенко. Россиянин получил повреждение во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2) и пропустит как минимум два выездных матча своей команды.



«Тарасенко очень здорово начал матч, летал по площадке. Надеюсь, что это не очень серьёзно. Конечно, он является важной частью команды, забивает много голов и делает много всего на площадке. Его сложно заменить, в этом нет сомнений. Влади является убойным хоккейным снайпером. Посмотрим, как долго всё продлится, но это очередная возможность проявить себя кому-то ещё», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Тарасенко пропустит ближайшие выездные матчи «Сент-Луиса»