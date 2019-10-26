Тренер «Куньлуня» объяснил, почему клуб расторг контракт с Майоне

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер рассказал, по какой причине клуб расторг соглашение с защитником Мэтью Майоне.
«Что касается Майоне, то здесь, можно сказать, несчастливое стечение обстоятельств. Когда собираешь команду, складываешь этот пазл, то не всегда все кусочки подходят друг другу. Майоне изначально был в невыгодной ситуации: летом получил травму и на предсезонный сбор приехал не в лучшем физическом состоянии, никак не мог догнать товарищей по команде.
Он всё время отставал, а здесь у нас появился шанс усилить оборону другими игроками — Спроулом и Райнхартом. Поэтому мы решили отпустить Майоне. Надеюсь, у него всё будет складываться лучше, где бы он ни оказался», — приводит слова Фрейзера официальный сайт «Авангарда».
- 26 октября 2019
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