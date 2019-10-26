Гулявцев: в плане моментов «Трактор» был сильнее

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от гостевого матча с челябинским «Трактором» (2:1).
«Хороший, упорный матч. В плане моментов «Трактор» был сильнее, ребята терпели, блокировали, на последнем рубеже подчищал вратарь. Нам нужны очки, может, сегодня где-то нам повезло. Мы играли командой и добились положительного результата. Хочу поблагодарить ребят за этот матч», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Счёт был открыт на восьмой минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин. Через 30 секунд команда хозяев сравняла счёт усилиями защитника Сергея Терещенко. В середине второго периода хабаровский коллектив вновь вышел вперёд, автором гола стал форвард Кирилл Рассказов. Шайба Рассказова стала заключительной в матче.
- 26 октября 2019
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