Гулявцев: в плане моментов «Трактор» был сильнее

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от гостевого матча с челябинским «Трактором» (2:1).



«Хороший, упорный матч. В плане моментов «Трактор» был сильнее, ребята терпели, блокировали, на последнем рубеже подчищал вратарь. Нам нужны очки, может, сегодня где-то нам повезло. Мы играли командой и добились положительного результата. Хочу поблагодарить ребят за этот матч», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Счёт был открыт на восьмой минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин. Через 30 секунд команда хозяев сравняла счёт усилиями защитника Сергея Терещенко. В середине второго периода хабаровский коллектив вновь вышел вперёд, автором гола стал форвард Кирилл Рассказов. Шайба Рассказова стала заключительной в матче.

«Трактор» проиграл шестой матч из семи последних, уступив «Амуру»