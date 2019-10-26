Скудра: большинство у «Трактора» не работает, тренируем каждый день

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Амуром» (1:2).



«Много сумбура в атаке, не хватило завершения в моментах, где-то нас подвела дисциплина, получили пару удалений в зоне атаки, нежелательно это делать. Ребята старались, работали до конца, но не смогли забить нужный гол в конце. Большинство у нас не работает с начала сезона, в Ярославле был всплеск. Мы тренируем этот компонент каждый день, ребята должны выйти и исполнить.



Дисциплинарные штрафы? В Риге потеряли Гику на десять минут, сегодня Седлака в начале матча, очень сложно терять таких хоккеистов в ходе матча. Мы должны держать концентрацию, тут ничего нового. По эпизоду с Фатеевым (помимо наказания за драку получил дисциплинарный штраф. — Прим. «Чемпионата) – мы его пересмотрели, оба схватились, однозначно Егор не набрасывался кого-то избивать. Будем отправлять в лигу. Ребята сражаются, это нормально.



Авцин неплохо выглядел — мощный парень, у него очень хороший бросок, надеемся на него. Что касается Энвера, то он был здесь в начале сезона, но уехал из-за травмы. Договорились, если будет здоров, пусть приезжает, работает. Он тренировался, получил шанс, то, чего ожидали, он показал. У нас непростая ситуация, некому больше играть», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» проиграл шестой матч из семи последних, уступив «Амуру»