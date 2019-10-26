Скабелка: ни в чём не могу упрекнуть игроков «Барыса»
Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с казанским «Ак Барсом» (2:3).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Команду «Ак Барс» — с победой, отличная хоккейная обстановка была. И хоккей, мне кажется, был достаточно быстрый, агрессивный. Ни в чём не могу упрекнуть парней, команду. «5 на 5» была достаточно равная игра, были моменты и у нас, и у соперника. Наверное, игра в неравных составах сегодня определила результат. «Ак Барс» забросил две шайбы в большинстве, мы только один шанс использовали. Наверное, с этого и результат. Ничего, готовимся дальше. Надеюсь, мы станем сильнее после таких игр», — приводит слова специалиста официальный сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» оказался сильнее «Барыса» в Казани
- 26 октября 2019
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