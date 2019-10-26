Пелино — о победе над СКА: КХЛ должна гордиться такими матчами

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги выигранного матча со СКА (4:3 ОТ).
«Сегодня была игра регулярки, но было ощущение, что это плей-офф. Думаю, всем понравилось, особенно болельщикам. Это был хороший хоккей. КХЛ должна гордиться такими матчами.
Андрей Марков уже катается и тренируется вместе с нами. То, что он показывает на тренировках, нам нравится.
Сегодня в воротах играл Даниил Исаев, он очень хороший вратарь и доказал это. Ситуация такова, что Лазушин сейчас приболел. Мы решили, что сегодня дадим Исаеву возможность вновь проявить себя и набраться опыта.
Надеюсь, что мы потихонечку выходим из кризиса. Я знаю и вижу, как ребята выкладываются на матчах и на тренировках. Побеждать в КХЛ тяжело. Мы будем готовиться дальше и стараться набирать очки», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 26 октября 2019
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