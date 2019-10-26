Ли: что лукавить, «Ак Барс» был, есть и будет топовой командой

Нападающий казанского «Ак Барса» Олег Ли поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (3:2).



«Впечатления положительные, молодцы ребята, что выиграли. Выстояли в меньшинстве, забили свои голы в большинстве. Всё здорово. Жёсткий матч? Это стиль, манера игры. Такой же хоккей пропагандирует «Барыс»: играют жёстко, всё время лезут на ворота. Но и мы не промах, скажем так. Наши плюсы — играть активно, жёстко, быстро. Думаю, это то, чего хочет от нас тренер.



Как адаптируюсь в новой команде? Всё хорошо, постепенно стараюсь улучшать игру. Тяжеловато, конечно, но через матчи всё должно прийти. Что лукавить, «Ак Барс» есть «Ак Барс». Это топовая команда, она всегда была, есть и будет. Конечно, переход я оценил только положительно. Осталось только доказывать, что меня не зря взяли сюда», — цитирует Ли официальный сайт клуба.

«Ак Барс» оказался сильнее «Барыса» в Казани