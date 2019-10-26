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Якупов: нет разницы, как проигрывать: хоть пять, хоть десять шайб

Якупов: нет разницы, как проигрывать: хоть пять, хоть десять шайб
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с ярославским «Локомотивом» (3:4 ОТ). Для «армейского» коллектива поражение стало пятым подряд, клуб установил новый антирекорд.

«Второй период, мы, я считаю, провалили. Много единоборств проиграли. Мы мало владели шайбой. В третьем периоде игра была равная, мы сравняли. Сделали всё, что смогли. Большое количество поражений в последних матчах оставляет большой осадок. Нет разницы, как проигрывать: хоть пять, хоть десять шайб. У нас есть возможность выиграть, но не получается, чего-то не хватает. Мы должны вернуть уверенность. Она может вернуться только через победу», — цитирует Якупова официальный сайт КХЛ.

СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив «Локомотиву»
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