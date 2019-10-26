Якупов: нет разницы, как проигрывать: хоть пять, хоть десять шайб
Нападающий петербургского СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с ярославским «Локомотивом» (3:4 ОТ). Для «армейского» коллектива поражение стало пятым подряд, клуб установил новый антирекорд.
«Второй период, мы, я считаю, провалили. Много единоборств проиграли. Мы мало владели шайбой. В третьем периоде игра была равная, мы сравняли. Сделали всё, что смогли. Большое количество поражений в последних матчах оставляет большой осадок. Нет разницы, как проигрывать: хоть пять, хоть десять шайб. У нас есть возможность выиграть, но не получается, чего-то не хватает. Мы должны вернуть уверенность. Она может вернуться только через победу», — цитирует Якупова официальный сайт КХЛ.
СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив «Локомотиву»
- 26 октября 2019
-
23:29
-
23:20
-
22:52
-
22:34
-
22:24
-
21:56
-
21:43
-
21:29
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:05
-
20:54
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:03
-
19:57
-
19:53
-
19:38
-
19:20
-
19:17
-
19:00
-
18:52
-
18:47
-
18:38
-
18:29
-
18:02
-
17:35
-
17:19
-
16:55
-
16:49
-
16:30
-
16:17
-
15:33
Партнерский контент