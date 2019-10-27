Пашков: смена тренера ничего СКА не дала. Виден недостаток мотивации

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал антирекорд СКА. «Армейцы» впервые в истории КХЛ проиграли пять матчей кряду.

«Ещё летом было видно, что, например, на фоне ЦСКА „армейцы“ Санкт-Петербурга по составу уже не смотрятся лучше. Тем не менее ожидал от СКА более стабильной и результативной осени. Были определённые надежды на нового наставника клуба Алексея Кудашова. Но первая треть чемпионата показала, что смена тренера ничего Санкт-Петербургу не дала. Рисунок игры команды практически не изменился, эмоций не добавилось, а результат упал.

На мой взгляд, СКА не может себе позволить мягкого тренера. Состав у команды хороший, условия созданы, но виден недостаток мотивации. Здесь нужен жёсткий тренер, который сможет зажечь игроков на максимум. Однако ни Кудашова, ни его первого помощника Гатиятулина к этой категории специалистов не отнесёшь. Как, кстати, и их предшественника Воробьёва — козыри у этих тренеров другие", — цитирует Пашкова Russia-Hockey.