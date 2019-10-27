Маккиннон обновил рекорд «Колорадо» по результативной серии со старта сезона
«Анахайм Дакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон забросил шайбу, благодаря чему продлил рекордную результативную серию. Канадец набирал очки (6+9) во всех 11 матчах со старта сезона, что является пятым результатом в истории франшизы («Колорадо»/«Квебек») и рекордом «Колорадо» с момента переезда в Денвер в 1995 году.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 7 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 14 минут 20 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1».
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