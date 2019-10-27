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«Сибирь» назвала причину, по которой Пуустинен не сыграет с «Магниткой»

«Сибирь» назвала причину, по которой Пуустинен не сыграет с «Магниткой»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 27 октября, в Новосибирске. Начало — в 13:30 мск. Подопечные Ильи Воробьёва подходят к матчу с трёхматчевой серией побед.

Хозяевам в этом матче не сможет помочь лучший бомбардир команды Юусо Пуустинен. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, финский форвард пропустит встречу по состоянию здоровья. В этом сезоне на счету Юусо семь заброшенных шайб и пять результативных передач в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Без Пуустинена новосибирский клуб сыграет в следующем составе:

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Казаков;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Пиганович— Ермаков, Пельтола — Чесалин — Комаров;
Хабаров— Ефремов, Первушин— Зырянов— Романцев.

«Сибирь» — «Металлург»: стали известны составы команд
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