Заварухин: «Сибирь» вышла на матч с «Металлургом» сонной

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с «Металлургом» (3:2 ОТ).
«У нас было плохое начало. Мы как-то уважительно и сонно вышли играть против «Металлурга». По игре мы добавляли, забили хорошие нужные голы. В овертайме, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. Забили хороший гол на контратаке. Специально готовились под Магнитогорск, дали больше отдыха. Видно, что у них сейчас другой рисунок, видна рука тренера. Команда очень здорово играет в обороне, нам приходилось тяжело её взламывать. В третьем периоде больше полезли на ворота, больше закрывали вратаря и появился результат. Поменяли Красикова, чтобы встряхнуть команду. Пропустили два гола с пятака, но вратарь в этом не виноват.
Просили ребят закрывать видимость Кошечкину. Он очень здорово играет, когда видит прямые броски, нужна помеха ему.
Почему у «Сибири» не идёт большинство? У нас разбилось основное звено, которое много забивало в формате «5 на 4». Плюс Магнитогорск очень здорово блокировал броски, они не доходили до ворот. Всё равно просили ребят больше бросать, где-то должно было повести. Но мы сегодня практически не бросали по воротам, хотя работаем над этим. В большинстве всё равно есть доля мастерства. Должен быть исполнитель, тяжело, когда его нет. Будем пробовать разные сочетания в большинстве, в том числе с двумя защитниками.
Как скоро вернётся в строй Пуустинен? Надеюсь, что к следующей игре он будет готов. Пока приболел», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 27 октября 2019
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