Цулыгин: работа над большинством идёт всегда, сегодня смогли реализовать попытки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу со счётом 3:2 ОТ в матче с минским «Динамо». В ходе встречи уфимский клуб проигрывал с разницей в две шайбы. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Дмитрий Кугрышев.



«Захватывающий матч, играли неплохо, создали много моментов. Вратарь соперника сыграл очень здорово, не давал нам реализовать моменты. Хорошо, что ребята не опускали руки и смогли сравнять счёт. Считаю, игра получилась очень интересной.



«Салават» — одна из худших команд в лиге по игре в большинстве? Работа над большинством идёт всегда. Ребята стараются, сегодня смогли реализовать свои попытки», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.