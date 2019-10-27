Телегин: ЦСКА нужно меньше пропускать, а своё мы забьём обязательно

Нападающий ЦСКА Иван Телегин поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:1 Б).
«Матч был похож на те, что проходят в плей-офф. Обе команды играли хорошо. Думаю, зрителям понравилось. Вратари и оборона отлично сыграли. Удача сегодня была на нашей стороне. В эпизоде с моим голом оказался на свободном льду на пятаке. Игроки «Авангарда» недоглядели, и шайба удачно отскочила.
В конце первого периода изначально знал, что буду отдавать передачу. Конечно, можно было бросить. Но там уже лёд был очень плохой и много снега. Бобков сыграл хорошо. У меня четвёртый гол за месяц? Игра идёт, команда выигрывает. Самое главное — продолжать работать в том же духе.
Иногда бывает, что команда зарабатывает несколько удалений за нарушение численного состава. Возможно, был небольшой недонастрой, произошла неразбериха.
Почему забили только одну шайбу в основное время? Бывает, это спорт. Может быть много шайб, а может быть ни одной. Главное — меньше пропускать, а своё мы забьём обязательно», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 27 октября 2019
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