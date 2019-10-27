Сошников догнал Капризова в списке снайперов КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» обыграл на выезде минское «Динамо» со счётом 3:2 ОТ.

Таблица снайперов КХЛ сезона-2019/20

В составе уфимского клуба одну из шайб на свой счёт записал нападающий Никита Сошников. 26-летний хоккеист реализовал большинство в третьем периоде и перевёл встречу в овертайм.



Для Сошникова гол стал 12-м в нынешнем сезоне, он догнал в списке лучших снайперов КХЛ нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Форвард «армейцев» пропустил три последних матча из-за повреждения.



Третье место в списке снайперов занимает нападающий СКА Йори Лехтеря, на счету которого 10 результативных бросков. В первую пятёрку также входят форвард минского «Динамо» Теэму Пулккинен и нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс — у них по девять голов.