Сошников догнал Капризова в списке снайперов КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» обыграл на выезде минское «Динамо» со счётом 3:2 ОТ.
Таблица снайперов КХЛ сезона-2019/20
В составе уфимского клуба одну из шайб на свой счёт записал нападающий Никита Сошников. 26-летний хоккеист реализовал большинство в третьем периоде и перевёл встречу в овертайм.
Для Сошникова гол стал 12-м в нынешнем сезоне, он догнал в списке лучших снайперов КХЛ нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Форвард «армейцев» пропустил три последних матча из-за повреждения.
Третье место в списке снайперов занимает нападающий СКА Йори Лехтеря, на счету которого 10 результативных бросков. В первую пятёрку также входят форвард минского «Динамо» Теэму Пулккинен и нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс — у них по девять голов.
- 27 октября 2019
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