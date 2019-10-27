Кравец: не смогли донести до ребят, что надо бороться с любой командой

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:4). Подмосковная команда потерпела четвёртое поражение подряд, «драконы» продлили победную серию до трёх матчей.



«К сожалению, нам не удалось донести до ребят, что надо бороться с любой командой. Матч с «Авангардом» показал, что «Куньлунь» приличный соперник. В первом периоде он больше хотел победить, после перерыва мы вернулись, но в заключительном отрезке сдулись. Нельзя опускать руки и надо готовиться к следующим играм», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.



30 октября «Витязь» встретится в Подольске со СКА, а китайская команда 29-го сыграет в Риге с местным «Динамо».