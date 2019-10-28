«Эдмонтон» — «Флорида»: Дадонов забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1, продолжается третий период). Ассистентами выступили Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар. Ворота «нефтяников» защищает Микко Коскинен.

Эта шайба стала для российского нападающего 6-й в сезоне. Всего на его счету стало 9 (6+3) очков в 11 матчах нынешнего чемпионата. Дадонов забросил шайбу во втором матче кряду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Евгений Дадонов — нападающий, воспитанник ХК «Трактор», где начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. На драфте НХЛ 2007 года под общим 71-м номером выбран клубом «Флорида Пантерз».

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