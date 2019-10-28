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Гол Дадонова и 24 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон»

Гол Дадонова и 24 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась с разгромным счётом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Брайан Бойл (1+1), Джейс Гаврилюк (1+1), Бретт Коннолли (0+2) и Маккензи Уигар (0+2). У «Эдмонтона» двумя очками отметился Леон Драйзайтль (1+1).

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут, нанёс два броска в створ ворот, отметился голом и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Барков, Уигар) – 20:31' (5x5)   0:2 Бойл (Коннолли, Гаврилюк) – 21:58' (5x5)   0:3 Аккьяри – 22:36' (5x5)   0:4 Дадонов (Юбердо, Уигар) – 40:49' (5x5)   1:4 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 43:37' (5x4)   2:4 Драйзайтль (Бир, Макдэвид) – 53:18' (5x5)   2:5 Ватрано (Мальгин, Писик) – 58:36' (en)   2:6 Гаврилюк (Бойл, Коннолли) – 59:40' (5x5)
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