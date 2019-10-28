Гол Дадонова и 24 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон»

«Флорида Пантерз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась с разгромным счётом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Брайан Бойл (1+1), Джейс Гаврилюк (1+1), Бретт Коннолли (0+2) и Маккензи Уигар (0+2). У «Эдмонтона» двумя очками отметился Леон Драйзайтль (1+1).

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут, нанёс два броска в створ ворот, отметился голом и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26.