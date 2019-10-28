Окулов: было бы обидно проиграть «Авангарду» два матча подряд

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:1 Б).
«Конечно, было бы обидно проиграть «Авангарду» два матча подряд. Так что мы хотели выиграть в Балашихе. И сегодня сумели дождаться своего шанса и выиграть встречу.
В хоккее всё решают мелочи. Одна небольшая ошибка или недоработка — и сразу пропускаешь гол. «Авангард» очень старался, воспользовался нашей недоработкой и заслужил эту шайбу в наши ворота. Хорошо, что нам удалось вернуться в игру и уже в серии буллитов довести встречу до победы.
Вдохновляет ли вызов в национальную сборную? Всегда приятно получать приглашение в сборную. Дай Бог, чтобы этот вызов помог мне в будущем и стал прорывом в моей игре», — приводят слова Окулова «Известия».
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