Ковальчук не удержался на вираже и снёс голкипера «Чикаго» Ленера

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ«Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев.



Во втором периоде нападающий «королей» Илья Ковальчук получил невынужденное удаление. Российский ветеран потерял равновесие, выполняя вираж перед воротами, и снёс голкипера «Чикаго» Робина Ленера. Ковальчук получил удаление за подножку в тот момент, когда его команда играла в большинстве.

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Ковальчук провёл на льду 15 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Его партнёр Николай Прохоркин результативными действиями не отметился.