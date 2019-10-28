Дженовей: мне нужно быть в два раза больше, чтобы остановить Овечкина хитом

Защитник нижегородского «Торпедо» Чарльз Дженовей рассказал, почему он отказался от амплуа форварда.



«Почему я не стал нападающим, как мой брат? Я немало поиграл в качестве нападающего и всерьёз выбирал между тем, на какой позиции остановиться. Всё же считаю, что видение площадки и быстрые ноги, а также ряд других характеристик помогают мне быть полезным в обороне и помогать при этом нападающим своими подключениями.

Во время тренировочного лагеря в «Херши» у меня была возможность тренироваться с основным составом «Кэпиталз». Помню, как работал на тренировках вместе с Александром Овечкиным, отдавал ему передачи и наблюдал за тем, как он десятками отрабатывает броски по воротам. Это было интересное время. Знаю, что многие россияне симпатизируют «Вашингтону» из-за большого количества соотечественников в составе. В «Херши» я немало поиграл с Дмитрием Орловым и Станиславом Галиевым. Это был хороший опыт. Пытался ли я остановить на тренировках Овечкина силовым приёмом? Боюсь, что для этого мне нужно быть раза в два больше", — цитирует защитника официальный сайт «Торпедо».