Дженовей: мне нужно быть в два раза больше, чтобы остановить Овечкина хитом

Защитник нижегородского «Торпедо» Чарльз Дженовей рассказал, почему он отказался от амплуа форварда.
«Почему я не стал нападающим, как мой брат? Я немало поиграл в качестве нападающего и всерьёз выбирал между тем, на какой позиции остановиться. Всё же считаю, что видение площадки и быстрые ноги, а также ряд других характеристик помогают мне быть полезным в обороне и помогать при этом нападающим своими подключениями.
Во время тренировочного лагеря в «Херши» у меня была возможность тренироваться с основным составом «Кэпиталз». Помню, как работал на тренировках вместе с Александром Овечкиным, отдавал ему передачи и наблюдал за тем, как он десятками отрабатывает броски по воротам. Это было интересное время. Знаю, что многие россияне симпатизируют «Вашингтону» из-за большого количества соотечественников в составе. В «Херши» я немало поиграл с Дмитрием Орловым и Станиславом Галиевым. Это был хороший опыт. Пытался ли я остановить на тренировках Овечкина силовым приёмом? Боюсь, что для этого мне нужно быть раза в два больше", — цитирует защитника официальный сайт «Торпедо».
- 28 октября 2019
-
11:58
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
11:05
-
10:43
-
10:20
-
10:07
-
09:58
-
09:40
-
09:25
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
07:07
-
06:47
-
06:27
-
05:57
-
05:07
-
04:56
-
04:45
-
04:38
-
02:46
-
02:17
-
01:43
-
01:13
- 27 октября 2019
-
23:55
-
23:19
-
22:51
-
22:30
-
22:21
-
21:55
-
21:25