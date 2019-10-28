«Локомотив» заключил полноценный контракт с Андреем Марковым

Ярославский «Локомотив» подписал полноценный контракт до конца сезона с защитником Андреем Марковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее опытный игрок находился в клубе на пробном соглашении и ещё не успел провести ни одного матча.



За свою карьеру хоккеист провёл 16 сезонов в НХЛ, в России выступал за воскресенский «Химик», московское «Динамо», чеховский «Витязь» и казанский «Ак Барс».



В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».

Марков остался без мечты об НХЛ. Но зачем стареющий Генерал «Локомотиву»? Защитник подписал пробный контракт с Ярославлем.