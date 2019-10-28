Слепышев: этот ЦСКА вышел бы в плей-офф в НХЛ

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев заявил, что не жалеет о возвращении в Континентальную хоккейную лигу.

«Совершенно не жалею! В НХЛ у меня конкретных предложений не было, а здесь я попал в ЦСКА, выиграл Кубок Гагарина. Команда у нас дружная, состоит в основном из ровесников. Мы шутим друг над другом, вместе побеждаем.

Как ЦСКА бы выглядел в НХЛ? Эта наша команда там точно бы не потерялась. Думаю, что и в плей-офф вышла бы. А дальше загадывать не имеет смысла.

Матчи КХЛ не уступают НХЛ по интенсивности? Согласен. Особенно игра с московским «Динамо». На их арене канадская площадка. Было много борьбы, столкновений, бросков. Очень плотная игра на высоких скоростях. Практически в режиме нон-стоп. Удаление было всего одно, в первом периоде», — цитирует Слепышева пресс-служба «армейского» клуба.