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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

28 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Ак Барс» — «Амур» — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Кормье (Юдин, Ожиганов) – 05:33' (5x5)   2:0 Педан (Ли) – 10:15' (5x5)   2:1 Рассказов (Йордан, Зогорна) – 20:17' (5x4)   3:1 Глухов (Фисенко, Кара) – 33:47' (5x5)

«Нефтехимик» — «Адмирал» — 4:3. Нижнекамский клуб побил клубный рекорд по победной серии в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Глазачев – 21:46' (5x5)   0:2 Вихарев (Бобряшов) – 23:13' (5x5)   0:3 Вихарев (Коннов, Бакош) – 26:00' (5x5)   1:3 Уайт (Мёрфи, Пайгин) – 31:25' (5x4)   2:3 Берглунд (Захарчук, Падакин) – 43:53' (5x5)   3:3 Шарифьянов (Черников, Шарипзянов) – 44:13' (5x5)   4:3 Митчелл (Брынцев, Порядин) – 47:23' (5x5)

«Северсталь» — СКА — 1:2 Б. «Северсталь» потерпела 24-е поражение кряду в матчах со СКА, в свою очередь «армейцы» прервали пятиматчевую серию поражений в нынешнем сезоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кемппайнен (Земчёнок) – 38:29' (5x5)   1:1 Морозов (Кодола, Алексеев) – 54:47' (5x5)   1:2 Ткачёв – 65:00' (ПБ)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

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