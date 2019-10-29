Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

28 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Ак Барс» — «Амур» — 3:1.

«Нефтехимик» — «Адмирал» — 4:3. Нижнекамский клуб побил клубный рекорд по победной серии в КХЛ.

«Северсталь» — СКА — 1:2 Б. «Северсталь» потерпела 24-е поражение кряду в матчах со СКА, в свою очередь «армейцы» прервали пятиматчевую серию поражений в нынешнем сезоне.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.