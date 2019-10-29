«Чикаго» обменял Перлини в «Детройт»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен, информирует официальный сайт «индейцев». Состав «Блэкхоукс» пополнил защитник Алек Регула, взамен «Ред Уингз» получили нападающего Брендана Перлини.

На драфте 2018 года Регула был задрафтован «Детройтой» под общим 67-м номером. 19-летний хоккеист является ассистентом капитана клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс». Сообщается, что защитник продолжит в OHL. В нынешнем сезоне он набрал 11 (4+7) в 10 матчах за «Найтс».

23-летний Перлини пополнил ряды «Блэкхоукс» в ноябре 2018 года в результате обмена с «Аризоной Койотс». В сезоне-2018/19 он провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 14 заброшенных шайб и семь результативных передач. В 46 играх за «Блэкхоукс» он забил 12 голов и отдал три передачи.