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Перрон — о травме Тарасенко: у молодёжи будет хорошая возможность себя проявить

Перрон — о травме Тарасенко: у молодёжи будет хорошая возможность себя проявить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал серьёзную травму Владимира Тарасенко. Российский форвард перенесёт операцию на левом плече и пропустит минимум пять месяцев.

«Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперёд. Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко — один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить», — цитирует Перрона пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».

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