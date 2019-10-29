Тренер сборной Финляндии: неудивительно, что у Какко трудности в «Рейнджерс»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал выступления финского новичка Каапо Какко за «Нью-Йорк Рейнджерс».

В девяти матчах регулярного чемпионата-2019/20 Какко набрал всего 2 (1+1) очка, хотя несколько матчей провёл в первом звене.

«Не так уж много трудностей у него было в карьере. Да и в целом, глядя на молодых игроков, подобные вещи неудивительны. НХЛ — лучшая лига в мире. Очень мало тех, кто способен в возрасте 20 лет занять своё место там и начать играть большую роль в команде.

Конечно, важно, с кем ты играешь, но тренеры не думают о Какко как отдельном игроке. Все видят картину в целом. Когда в команде что-то происходит, какой-то отдельный хоккеист может пострадать. Но это вполне естественно и является частью процесса обучения и развития молодых хоккеистов. В какой-то момент у них наступают трудные времена», — приводит слова Ялонена Iltalehti.

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