Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко. Как сообщается, руководство считает полезным, чтобы россиянин посмотрел игру с трибуны.
В этом сезоне Гусев принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Суровая реальность НХЛ для русской звезды. В чём проблемы Гусева в «Нью-Джерси»?
Из Никиты слишком рано сделали супергероя, а он поверил и теперь идёт по пути Шипачёва.
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