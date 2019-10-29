Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко. Как сообщается, руководство считает полезным, чтобы россиянин посмотрел игру с трибуны.



В этом сезоне Гусев принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.



В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.



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