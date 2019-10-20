Суровая реальность НХЛ для русской звезды. В чём проблемы Гусева в «Нью-Джерси»?

Из Никиты слишком рано сделали супергероя, а он поверил и теперь идёт по пути Шипачёва.

У Никиты Гусева проблемы в «Нью-Джерси». Конечно, не всё в порядке у всей команды, проигравшей шесть матчей подряд на старте сезона, но беды россиянина вряд ли слишком уж зависят от результатов клуба. Очевидно, что у Гусева нет взаимопонимания с главным тренером «дьяволов» Джоном Хайнсом, и это очень плохо для форварда.

Напомним, что Гусев переходил в «Нью-Джерси» в качестве суперзвезды КХЛ и хоккеиста, от которого ждали что-то около 30 шайб за сезон и отличного взаимодействия с партнёрами. Контракт с Никитой увенчал мощное межсезонье «Дэвилз», о команде всерьёз заговорили, как о реальном претенденте на Кубок Стэнли.



Местные болельщики быстро полюбили Гусева, который должен был стать одним из главных снайперов в команде. В этом был уверен и генменеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро, выменявший Никиту у «Вегаса», и давший ему двухлетний контракт на $9 млн.

Генменеджер «Нью-Джерси» перечислил главные преимущества Гусева

Впрочем, определённые сомнения в такой вере в Гусева были сразу. Никита – крутой технарь, лучший форвард КХЛ, без сомнений. Но до подписания контракта с «Нью-Джерси» он не провёл ни одного матча в НХЛ, и это в любом случае был большой риск. Нужно было учитывать и то, что в СКА и сборной России Гусев был главным дирижёром атак, всегда много владел шайбой и во многом от его действий зависели действия партнёров. Да и уровень сопротивления со стороны защитников у главной звезды нашей лиги был, прямо скажем, невысокий – иногда казалось, что перед Гусевым просто расступаются, а о жёсткой силовой игре не шло и речи.

«Вегас» отпустил Гусева! Что нужно знать об обмене в «Нью-Джерси» Российский нападающий попал в обновлённую команду, где может стать лидером и получит $ 9 млн.

И вот такому игроку, который несколько лет играл в России в тепличных условиях и не имел ни малейшего представления о хоккее в НХЛ, «Нью-Джерси» сходу выписал приличный контракт, сделавший Гусева пятым по величине зарплаты форвардом команды. Никиту авансом определили в топ-6 нападающих «дьяволов», но такой аванс нуждался в незамедлительном оправдании.



Пока шла предсезонка у Гусева дела шли неплохо. Он был на виду, забрасывал шайбы и красиво комбинировал с Джеком Хьюзом против не слишком упиравшейся обороны соперников.

Начертил! Американцы увидели своими глазами, как может играть Гусев в НХЛ Российский новичок «Нью-Джерси» набрал первое очко, ассистировав Джеку Хьюзу. Тому оставалось только попасть в пустые ворота.

Всё шло хорошо и красиво, пресса в восторге по обе стороны океана, но пора признать, что уж слишком мы любим возносить игроков раньше времени. Начало регулярки быстро опустило с небес на землю и Гусева, и весь «Нью-Джерси». При этом Никита начал неплохо, забил в первом же матче, но дело было в другом – оказалось, что Гусев приехал играть в НХЛ в таком же стиле, как и в России. На чистом льду и без помощи в обороне. Но в НХЛ у Гусева нет никакого авторитета, и так делать он просто не имел права.

При этом, Джон Хайнс на первых порах пытался смириться с особенной ролью русского технаря. На третьей игре сезона против «Филадельфии» Гусев оказался в первом звене «Нью-Джерси» с Нико Хиширом и Тэйлором Холлом. Казалось бы, вот он шанс показать свой талант снайпера и бомбардира. Никита провёл на льду почти 18 минут (пока это его рекорд в НХЛ), из них более четырёх минут отыграл в большинстве, но закончил матч даже не с нулевым, а с отрицательным выхлопом. Заработал «-1», а его удаление было реализовано соперником.

Из Гусева в «Нью-Джерси» могут сделать Шипачёва. У россиянина проблемы Команда проигрывает, а Никита удаляется, пассивен в обороне и не набирает очков.

Естественно, после такого Хайнсу пришлось встряхивать свои звенья, и Гусев выпал из топ-6. Кто-то скажет, что наставник «дьяволов» воспитывает и зажимает русского нападающего. Но кто такой Гусев для главного тренера «Нью-Джерси», чтобы к нему нельзя было применить воспитательных мер? Первый номер драфта? Может быть, недавний обладатель «Харт Трофи»? Или игрок, к которому нет вопросов по командной игре?

Нет, Хайнс имел полное право потребовать от Гусева полной самоотдачи. Даже болельщики «дьяволов», восхищавшиеся Никитой летом, стали подмечать его недостатки, что уж говорить о тренере. Проблемы с катанием, плохая игра без шайбы, медленный переход из обороны в атаку и, самое странное, огрехи в технике. Никита оказался не готов к НХЛ, но кто-то этому всерьёз удивлён?

После игры с «Филадельфией» Хайнс перевёл Гусева в нижние звенья и сократил игровое время форварда. Можно, конечно, воспринимать это как предвзятое отношение, но что если посмотреть на такую ситуацию под другим углом? Тренер как бы говорит новичку: «Пока ты не готов играть в лидирующей линии, но у тебя есть шанс доказать свою полезность команде с другой позиции, а заодно адаптироваться к НХЛ». Но Никита, кажется, не готов терпеть трудности, он видит себя исключительно в роли одной из первых скрипок «дьяволов». Но с таким подходом в сильнейшей лиге мира у него ничего не получится.

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Уверен, что Гусев себя переоценивает. Никите нужно забыть всё, что было с ним в КХЛ, и не думать о том, что в 27 лет ему гарантировано место в топе форвардов. В НХЛ он, ещё раз повторим, новичок, и доказывать свою состоятельность ему нужно не меньше, чем тому же Джеку Хьюзу.

Но вряд ли в такой ситуации виноват только Гусев. В «Нью-Джерси», завалившем старт сезона, есть серьёзные вопросы и к тренеру, и к другим ведущим хоккеистам. Возможно, воспитывая Никиту, Хайнс действительно перегибает палку. В последнем матче с «Ванкувером» Гусев провёл на площадке менее восьми минут, а за такое время практически нереально кому-то что-то доказать. До этого с «Рейнджерс» Никита отыграл меньше десяти минут, забросил шайбу, но, видимо, всё равно не убедил Хайнса.

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Возможно, Гусеву не хватает доверительной беседы с наставником. Но здесь всплывает ещё одна проблема – у Никиты плохо с английским языком. Партнёры по команде говорят, что он понимает, но пока не может говорить сам. Конечно, это в определённой степени закрепощает Гусева, но, с другой стороны, лишний раз доказывает, что к роли лидера клуба НХЛ Никита оказался ещё не готов.

Как будет развиваться дальше эта ситуация для Никиты? К сожалению, сейчас кажется, что в «Нью-Джерси» Гусеву ничего не светит. Он периодически забивает голы, но его игровое время падает, что означает только то, что Хайнс хочет от россиянина чего-то большего. Самое печальное для Никиты, что в последних двух матчах, где он сыграл минимум времени, «дьяволы» победили, а значит предпосылок что-то менять у наставника «Дэвилз» немного.



Возможно, тренер придирается к Гусеву, но не похоже, что Никита готов доказывать ему его неправоту. Пока у форварда всё развивается по сценарию Вадима Шипачёва, к которому в «Вегасе» были те же претензии, что и к Гусеву в «Нью-Джерси». При этом оба форварда уезжали в НХЛ из СКА в ранге российских суперзвёзд и, судя по всему, не смогли понять, что за океаном носить на руках их никто не будет.



Впрочем, пока у Никиты есть время всё исправить. Как в «Нью-Джерси», так и в целом в НХЛ, если вдруг кризис Гусева обернётся его обменом. Интересно, что часть фанатов «Дэвилз» продолжает поддерживать российского форварда и критикует Хайнса за мизерное игровое время Гусева.



«Ничего не испытываю к Никите Гусеву, кроме любви. Гусь, не покидай нас. Знаю, что Джон Хайнс мучает тебя, но, поверь, мы тебя любим», — отмечает в «твиттере» болельщик Кевин Тески.



«Гусев и Братт сыграли меньше 10 минут сегодня. Holy f**k! Почему?!», — возмутился болельщик Майк.



«Кто-то хочет, чтобы Хайнс ушёл», — отметил болельщик Cole_NJD, приведя статистику игрового времени для Гусева и Йеспера Братта.



Как видно, к тренеру «дьяволов» даже после двух побед много вопросов, и это повышает акции Гусева среди фанатов. Но состав на игру определяют не они, и если Хайнсу удастся выправить ситуацию и выдать с «Дэвилз» хорошую серию побед, то те же самые фанаты вряд ли заметят, что в этом возрождении «Нью-Джерси» не будет принимать участие российский форвард. Они найдут себе новых кумиров.



Дальнейшее развитие ситуации целиком зависит только от Гусева. От его терпения, отношения к делу и работоспособности. У него всё ещё есть шансы стать реальной звездой «Дэвилз», но не нужно будет удивляться, если вскоре Гусев вернётся в Россию, а мы в очередной раз поговорим об игроках, которые хороши только по одну сторону Атлантики.