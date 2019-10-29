Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Марков отметился голевым пасом в дебютном матче за «Локомотив»

Марков отметился голевым пасом в дебютном матче за «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 2:1.

Звёздный новичок «Локомотива» Андрей Марков проводил дебютный матч за ярославский клуб. 40-летний защитник отметился результативной передачей.

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте счёт открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». На 41-й минуте ярославский клуб сократил разрыв в счёте усилиями форварда Стефана Да Косты, установив окончательный счёт. Подопечные Дэвида Немировски выиграли третий матч из пяти последних, у «железнодорожников» — два поражения в пяти последних встречах.

«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019