Марков отметился голевым пасом в дебютном матче за «Локомотив»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 2:1.



Звёздный новичок «Локомотива» Андрей Марков проводил дебютный матч за ярославский клуб. 40-летний защитник отметился результативной передачей.



Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте счёт открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». На 41-й минуте ярославский клуб сократил разрыв в счёте усилиями форварда Стефана Да Косты, установив окончательный счёт. Подопечные Дэвида Немировски выиграли третий матч из пяти последних, у «железнодорожников» — два поражения в пяти последних встречах.

«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом»