Марьямяки: против ЦСКА «Йокерит» играл лучше, чем сегодня

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с московским «Спартаком» (2:4).
«Соперника с победой. Пропустили два гола в начале матча, не очень понятно, что случилось, но мы недовольны этим моментом. После этого сорок минут очень прилично играли, но, наверное, были чуть-чуть уставшими, потому что уже третий матч в этом выездном турне.
Недавно мы на этой арене обыграли ЦСКА? Играли с двумя отличными командами, но против ЦСКА мы играли лучше, чем сегодня», — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака».
Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У хозяев авторами голов стали форварды Михаил Котляревский и Александр Хохлачёв, на что финский клуб ответил точными бросками нападающих Антти Оксанена и Марко Анттилы. На 26-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, гол в актив записал защитник Патрик Херсли. Точку во встрече поставил Мартиньш Карсумс.
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