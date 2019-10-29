Марьямяки: против ЦСКА «Йокерит» играл лучше, чем сегодня

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с московским «Спартаком» (2:4).



«Соперника с победой. Пропустили два гола в начале матча, не очень понятно, что случилось, но мы недовольны этим моментом. После этого сорок минут очень прилично играли, но, наверное, были чуть-чуть уставшими, потому что уже третий матч в этом выездном турне.



Недавно мы на этой арене обыграли ЦСКА? Играли с двумя отличными командами, но против ЦСКА мы играли лучше, чем сегодня», — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака».



Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У хозяев авторами голов стали форварды Михаил Котляревский и Александр Хохлачёв, на что финский клуб ответил точными бросками нападающих Антти Оксанена и Марко Анттилы. На 26-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, гол в актив записал защитник Патрик Херсли. Точку во встрече поставил Мартиньш Карсумс.



«Спартак» одолел «Йокерит», одержав пятую победу подряд