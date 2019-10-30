«Детройт Ред Уингз» отправил Е. Свечникова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отправил форварда Евгения Свечникова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, информирует официальный сайт «красных крыльев».
22-летний россиянин в этом сезоне провёл 4 матча, заработал 2 минуты штрафа при показателе полезности «-1» и не отметился результативными действиями.
«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал из-за травмы крестообразных связок правой ноги. В НХЛ 21-летний форвард провёл 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «–3».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Читайте также
- 30 октября 2019
-
01:25
-
00:00
- 29 октября 2019
-
23:52
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:00
-
22:48
-
22:46
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:38
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:07
-
20:54
-
20:36
-
20:25
-
20:18
-
20:06
-
19:48
Партнерский контент