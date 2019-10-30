«Детройт Ред Уингз» отправил Е. Свечникова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отправил форварда Евгения Свечникова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, информирует официальный сайт «красных крыльев».

22-летний россиянин в этом сезоне провёл 4 матча, заработал 2 минуты штрафа при показателе полезности «-1» и не отметился результативными действиями.

«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал из-за травмы крестообразных связок правой ноги. В НХЛ 21-летний форвард провёл 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «–3».

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