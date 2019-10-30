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Ратти: Тарасенко помогает «Сент-Луису» не только голами, но и черновой работой

Ратти: Тарасенко помогает «Сент-Луису» не только голами, но и черновой работой
Хоккей / НХЛ 0

Экс-нападающий «Сент-Луис Блюз» и хоккеист нижегородского «Торпедо» Тай Ратти поделился мнением о нападающем Владимире Тарасенко, который 29 октября перенёс операцию на левом плече.

«Владимир — профессионал, таких единицы. Будучи лидером команды и одной из главных её звёзд, он никогда не жалеет себя и не уходит от борьбы. Поэтому помогает «Блюз» не только голами и передачами, но и черновой работой. Из-за этого ты всегда рискуешь получить травму. Но Тарасенко уже не раз восстанавливался после них. В позапрошлом сезоне он пропустил несколько месяцев, но к началу следующего регулярного чемпионата вернулся и стал одним из героев сезона», — приводят слова Ратти «Известия».

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».

Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече
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