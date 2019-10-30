«Рейнджерс» — «Тампа»: Кучеров прервал шестиматчевую безголевую серию

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился первый период, «молнии» впереди — 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 16-й минуте открыл российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Эта шайба стала для форварда четвёртой в сезоне. Таким образом, Никита прервал шестиматчевую безголевую серию. Всего в 11 играх сезона россиянин набрал 11 (4+7) очков.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».