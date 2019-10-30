Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ, обогнав Робитайла

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
Победную шайбу в овертайме забросил капитан «столичных» Александр Овечкин, на счету которого 4 (2+2) очка. Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
Следующей целью для российского нападающего является результат Теэму Селянне – 684 гола. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 18 секунд и нанёс два броска. Дмитрий Орлов набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Торонто» Илья Михеев закончил матч с показателем полезности «-1».
- 30 октября 2019
-
06:05
-
05:57
-
05:48
-
05:35
-
05:01
-
04:50
-
04:44
-
04:25
-
04:21
-
03:39
-
03:30
-
03:08
-
02:33
-
01:37
-
01:25
-
00:00
- 29 октября 2019
-
23:52
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:00
-
22:48
-
22:46
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
22:03
-
21:59
-
21:54