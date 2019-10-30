Какко забил Василевскому. Второму номеру драфта помог конёк защитника «Тампы»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Каапо Какко, Филип Хитил, Адам Фокс и Райан Строум. Какко, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 год под вторым номером, забросил вторую шайбу за карьеру в североамериканской лиге.

Финский нападающий отличился при счёте 0:1, сумев реализовать большинство. Отличиться Какко помог несчастный случай для Андрея Василевского. Российский голкипер парировал бросок Каапо, после чего шайба отскочила в конёк защитнику «молний» Брэйдону Коберну и срикошетила в ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.