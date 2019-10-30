Радулов: «Даллас» не опустил руки, но нельзя давать сопернику такое преимущество

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов поделился эмоциями после матча с «Миннесотой Уайлд» (6:3). В ходе встречи «звёзды» проигрывали с разницей в три шайбы, но сумели одержать победу. Россиянин отметился тремя результативными бросками.
«Мы выходили на третий период, понимая, что нельзя сдаваться. Игроки «Далласа» были недовольны собой и слышали негодование своих болельщиков. Мы провели далеко не лучший первый период, однако вторая половина второго игрового отрезка получилась неплохой. Вы сами видели, как много бросков мы нанесли в заключительные пять минут периода. Здорово, что «Даллас» осуществил камбэк, но неприятно проигрывать со счётом 0:3 в ходе домашнего матча. В следующем матче нельзя допускать подобного.
Ни для кого не секрет, что лидеры «Далласа» не лучшим образом начали нынешний сезон. У нас возникли некоторые сложности. Тем не менее мы продолжаем упорно работать, что изменить ситуацию в лучшую сторону. Впереди длинный сезон. Нужно снова выходить на лёд и продолжать работать. Всё очень просто», — сказал Радулов после матча.
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