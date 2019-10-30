The Athletic: когда Радулов в ударе, он — один из лучших форвардов на планете

Обозреватель The Athletic Шон Шапиро прокомментировал игру нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова, который оформил хет-трик в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» (6:3), вдохновив одноклубников на камбэк со счёта 0:3.



«Александр Радулов — это загадка. Он живёт в своём собственном мире и часто действует по своим собственным правилам. В нём воплощён хаос, а игра Тасманского дьявола может разочаровать и удивить одновременно. Когда Радулов проявляет себя с хорошей стороны, когда у него всё получается, то он — один из лучших нападающих на планете.



Победа в матче с «Миннесотой» была добыта за счёт того, что вся команда собралась вместе, но именно Радулов всё начал. Его гол, забитый в конце второго периода, сократил отставание в счёте, но были важны не цифры на табло, как именно он был забит. Шайба была перед воротами, Александр выиграл битву, это был только второй его гол в сезоне», — отметил Шапиро.

Радулов разбудил в себе зверя! Его хет-трик помог «Далласу» выиграть матч с 0:3 Сыграл шикарно, несмотря на критику.