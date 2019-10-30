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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В девяти матчах приняли участие 17 российских хоккеистов.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин (40:00)«Даллас»11 из 1291,7%6:3
Георгиев«Рейнджерс»29 из 3096,74:1
Василевский«Тампа-Бэй»38 из 4192,71:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»2+0+10420-15.21
Овечкин (н)«Вашингтон»2+2+121000-25.53
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00020033%18.18
Орлов (н)«Вашингтон»0+100011-23.12
Михеев (н)«Торонто»0+0-10410100%18.36
Радулов (н)«Даллас»3+1+401001-18.43
Гурьянов (н)«Даллас»0+0+10130-15.29
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+000530--19.29
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-22123-22.30
Панарин (н)«Рейнджерс»0+100400-21.44
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+10110-16.15
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0-3010133%9.02
Проворов (н)«Филадельфия»0+0-20100-23.49
Куликов (з)«Виннипег»0+0+20151-20.18
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