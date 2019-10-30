Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 октября 2019 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В девяти матчах приняли участие 17 российских хоккеистов.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин (40:00)
|«Даллас»
|11 из 12
|91,7%
|6:3
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|29 из 30
|96,7
|4:1
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|38 из 41
|92,7
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|2+0
|+1
|0
|4
|2
|0
|-
|15.21
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+2
|+1
|2
|10
|0
|0
|-
|25.53
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|33%
|18.18
|Орлов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|23.12
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|4
|1
|0
|100%
|18.36
|Радулов (н)
|«Даллас»
|3+1
|+4
|0
|10
|0
|1
|-
|18.43
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|0
|-
|15.29
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+0
|0
|0
|5
|3
|0
|--
|19.29
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-2
|2
|1
|2
|3
|-
|22.30
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|21.44
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|16.15
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-3
|0
|1
|0
|1
|33%
|9.02
|Проворов (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|23.49
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+2
|0
|1
|5
|1
|-
|20.18
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