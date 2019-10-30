Мразек: Свечников ещё мальчишка, но сколько же он всего умеет

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Мразек поделился мнением об игре нападающего команды Андрея Свечникова в матче с «Калгари Флэймз» (2:1). Россиянин забросил две шайбы, а его первый гол получился по-настоящему уникальным. Свечников поднял шайбу на крюк за воротами и переправил её в сетку.



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«Свечников, по сути, ещё мальчишка, но сколько же он всего умеет. У него в запасе ещё масса подобных трюков. Приятно видеть, что его работа на тренировках принесла нам очки таким волшебным образом», — приводит слова Мразека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео гола Свечникова можно в «твиттере» Национальной хоккейной лиги.