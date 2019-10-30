Радулов: не решил, где буду жить по окончании карьеры. Склоняюсь в пользу России

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал, почему не приобретает жильё за океаном.



«Пока не решил, где буду жить по окончании карьеры. Больше склоняюсь в пользу России, поэтому не хочу заморачиваться: покупать жильё, а потом продавать. Снял дом с мебелью — просто заехал и живёшь, не думаешь о бытовых вопросах.



Русскоязычная диаспора в Далласе насчитывает около 70 тысяч человек? С некоторыми я уже познакомился. Там даже есть русская баня, ей уже лет 12. Изначально построили русские ребята, владельцы несколько раз менялись, но специализацию сохранили. Заглядываю туда, когда есть время. Работают там преимущественно выходцы из бывшего СССР, но среди посетителей много американцев.



В Америке не хватает друзей, возможности пообщаться на русском языке, еды. Хотя у нас в команде играют Антон Худобин и Денис Гурьянов. В минувшем сезоне выступал Валерий Ничушкин, так что языковая практика всё же имеется. В выходные стараюсь просто отдыхать — много перелётов, тренировок, собраний, других мероприятий», — приводит слова Радулова «Большой спорт».

Крутой камбэк «Далласа» с 0:3! У Радулова хет-трик и шикарный гол в падении Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.