Кравцов: спать хочется постоянно, тяжело после перелёта

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (4:1).



«Цель у команды одна – выходить и побеждать, сейчас у «Трактора» непростое время. Петерис объяснил систему игры, показали видео всей команде, много положительных моментов, которые он говорит, помогают мне развиваться, а я в свою очередь постараюсь помочь чем могу. КХЛ с каждым годом становится сильнее, ровнее, все играют в быстрый хоккей.



Положительные впечатления от матча, выиграли, добавится больше уверенности. Я пробежался, продышался, цеплялся за шайбу. Тяжело после перелёта, вроде не выпадал из игры, понимал, что происходит. Большой роли не играет, выходить в первом звене или в четвёртом, мы одна команда, и каждый выходит делать свою работу на её благо.



На матч «Челмета» ходил, чтобы не спать, после перелёта спать очень хочется постоянно. Если бы сидел дома, точно бы уснул. А так, меня Кручинин веселил», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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