Гулявцев: «Амур» допустил грубейшие индивидуальные ошибки

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:4 Б).
«Хороший, интересный матч прежде всего для болельщиков. Сегодня «Нефтехимик» показал, как надо играть все 60 минут. Мы тоже провели неплохой матч, но, к сожалению, допустили грубейшие индивидуальные ошибки, которые привели к голам. Команду упрекнуть не в чем. Конечно, зайдя после игры в раздевалку, я понял их настроение. Отчасти где-то мы сами виноваты в поражении. Но, проиграв по буллитам, мы очко всё равно выцарапали. Не по сегодняшней игре, а по тому счету, который был, хотелось, чтобы мы зацепили два очка. Как есть, так есть. Команду свою с этим очком хочу поблагодарить, а соперника поздравить с очередным камбэком», — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика».
- 30 октября 2019
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