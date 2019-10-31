«Эдмонтон» обыграл «Коламбус», у Гаврикова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Леон Драйзайтль и ещё по разу отличились Джеймс Нил и Джуджхар Хайра. В составе проигравшей команды единственный гол забил Зак Веренски.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 17 минут и 34 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Коламбус» потерпел второе поражение подряд. «Эдмонтон» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз».