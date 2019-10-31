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«Эдмонтон» обыграл «Коламбус», у Гаврикова «-2»

«Эдмонтон» обыграл «Коламбус», у Гаврикова «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Леон Драйзайтль и ещё по разу отличились Джеймс Нил и Джуджхар Хайра. В составе проигравшей команды единственный гол забил Зак Веренски.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 17 минут и 34 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Коламбус» потерпел второе поражение подряд. «Эдмонтон» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Нил (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:11' (5x4)   0:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Чиассон) – 17:02' (5x5)   0:3 Хайра (Ньюджент-Хопкинс, Ганье) – 21:20' (5x5)   0:4 Драйзайтль (Кассиан) – 24:56' (5x5)   1:4 Веренски (Аткинсон, Дюбуа) – 26:55' (5x4)
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