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«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес». Бёзер оформил хет-трик, Ковальчук — без очков

«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес». Бёзер оформил хет-трик, Ковальчук — без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Главными героями матча стали нападающие первого звена «Ванкувера» — Брок Бёзер и Элиас Петтерссон. Американский нападающий оформил хет-трик и сделал голевую передачу, в свою очередь шведский форвард забил один гол и записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Автором ещё одной шайбы стал канадец Бо Хорват, играющий с Бёзером и Петтерссоном в первой бригаде большинства.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Картер (Копитар, Мартинес) – 03:53' (5x5)   1:1 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 17:39' (5x4)   1:2 Хорват (Хьюз, Петтерссон) – 19:34' (5x4)   2:2 Кемпе (Копитар, Даути) – 30:06' (5x4)   2:3 Бёзер (Петтерссон) – 35:17' (5x5)   2:4 Бёзер – 40:55' (5x4)   2:5 Петтерссон (Бёзер, Хьюз) – 55:46' (5x4)   3:5 Картер – 58:49' (5x5)

В составе «королей» лучшим игроком матча стал голкипер Джонатан Куик, парировавший 44 броска. Российские нападающие «Кингз» Илья Ковальчук и Николай Прохоркин результативными действиями не отметились.

«Лос-Анджелес» потерпел четвёртое поражение кряду, а «Ванкувер» одержал вторую победу подряд.

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Между прочим, Прохоркин удачно дебютировал.
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