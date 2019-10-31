«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес». Бёзер оформил хет-трик, Ковальчук — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Главными героями матча стали нападающие первого звена «Ванкувера» — Брок Бёзер и Элиас Петтерссон. Американский нападающий оформил хет-трик и сделал голевую передачу, в свою очередь шведский форвард забил один гол и записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Автором ещё одной шайбы стал канадец Бо Хорват, играющий с Бёзером и Петтерссоном в первой бригаде большинства.

В составе «королей» лучшим игроком матча стал голкипер Джонатан Куик, парировавший 44 броска. Российские нападающие «Кингз» Илья Ковальчук и Николай Прохоркин результативными действиями не отметились.

«Лос-Анджелес» потерпел четвёртое поражение кряду, а «Ванкувер» одержал вторую победу подряд.